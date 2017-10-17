Мировую IT-индустрию необходимо демонополизировать, заявил Никифоров

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мировую IT-индустрию необходимо демонополизировать, существующее монопольное положение нескольких компаний может нести угрозы информационной безопасности, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров на форуме "Открытые инновации".

"Я считаю, что РФ и многим другим странам необходимо продолжить выделять ресурсы, время, усилия на то, чтобы диверсифицировать мировую IT-экосистему. Мы очень зависим от определенных компаний-монополистов, эти компании всем хорошо известны. Мы считаем, что в этом есть определенный риск, определенная угроза с точки зрения, в том числе, информационной безопасности", — сказал министр.

По его словам, необходимо поддерживать альтернативные разработки.

"Если мы хотим действительно иметь устойчивую мировую IT-экосистему, мы должны сделать так, чтобы она не была монопольной, а это значит, что мы должны поддерживать альтернативных разработчиков таких продуктов как операционные системы, мобильные ОС, базы данных, другие критические компоненты, и сделать так, чтобы везде был баланс — чтобы одна компания или одна страна никогда не занимала доминирующего положения — скажем, более 50%", — сказал Никифоров.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.