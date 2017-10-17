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Экономика

Конкурс госрекламы "Импульс" собрал рекордное количество работ

11:3017.10.2017
(обновлено: 11:40 17.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтатуэтка конкурса ИмпульсСтатуэтка конкурса Импульс
© РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Конкурс государственной социальной рекламы "Импульс", организатором которого выступает МИА "Россия сегодня", завершил прием работ. В оргкомитет конкурса в 2017 году поступило более полутысячи заявок от представителей органов государственной власти всех федеральных округов РФ, а также стран СНГ. К участию в конкурсе приглашались органы государственной власти и местного самоуправления стран СНГ, а также  учрежденные ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, опубликованными и реализованными в период с 1 октября 2016 года по 18 сентября 2017 года.

Абсолютным лидером по числу присланных работ (более 150 заявок)  стал Центральный федеральный округ, представленный Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями и городом Москва.

Работы (более 90), присланные из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, вывели Уральский федеральный округ на второе место.

Активное участие в конкурсе  принимают представители органов государственной власти из Сибирского федерального округа, представленного Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областями,  Алтайским, Забайкальским и Красноярским краями, республиками Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия.

Награда Live.Venues’ 17 Международному мультимедийному пресс-центру МИА Россия сегодня как лучшей площадке для деловых событий
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Пресс-центр "Россия сегодня" признали лучшей деловой площадкой в России
К оценке работ приступает жюри конкурса, которое определит победителей в семи основных номинациях, двух специальных номинациях: "Трендсеттер года", "Наш характер", —  а также выберет Гран-при конкурса.

Проголосовать за лучшую государственную социальную рекламу смогут и пользователи Рунета. Отдать свой голос за понравившуюся работу можно будет на сайте конкурса  в ноябре 2017 года. По итогам пользовательского голосования работа, набравшая наиболее количество "лайков", получит приз в специальной номинации "Признание интернета". Церемония награждения пройдет в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в декабре.

Конкурс традиционно проходит  при поддержке крупнейших ведущих отраслевых и федеральных СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: новостной телеканал "Россия 24", информационно-новостной портал Вести.Ru, ведущее российское СМИ о рекламе, маркетинге и PR Sostav.ru. Отраслевыми партнерами конкурса "Импульс" стали ассоциации: АКАРIAB RussiaРАМУIN+OUT, РАСОАКОСАКМР, портал и издание по рынку наружной рекламы OOH Mag, а также Координационный совет по рекламе при Межгосударственном совете по антимонопольной политике и Официальное Представительство МФК "Каннские Львы" в России. В статусе официального информационного партнера конкурс поддерживают: РИА "ФедералПресс" и Ассоциация менеджеров.

Импульс — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти "Импульс" выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Председателем жюри является генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА НовостиР-СпортРИА НедвижимостьРИА РейтингПраймИноСМИ

 

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