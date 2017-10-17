Соглашение о ЗСТ между Сингапуром и ЕАЭС могут заключить в 2018 году

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Соглашение о зоне свободной торговли между Сингапуром, Евразийским экономическим союзом может быть заключено в 2018 году, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Мы договорились, что в Москве проведем консультации в ноябре месяце, по итогам консультаций я приму эту совместную рабочую группу, и мы затем наметим дальнейший план действий", — сказал Шувалов, выступая на российско-израильской межправкомиссии в рамках форума "Открытые инновации".

"Как мы вместе понимаем, хорошим графиком для нас добиться того, чтобы в будущем году были все возможности для того, чтобы это соглашение было подписано", — добавил он.

В Москве 16-18 октября проходит форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.