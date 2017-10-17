Экс-подрядчик ремонта консерватории Петербурга подал иск к Минкультуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 11 декабря рассмотрит иск компании "БалтСтрой", бывшего подрядчика реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, о взыскании 153,9 миллиона рублей с Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации, подведомственной Минкультуры РФ, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Дата и время судебного заседания 11.12.2017 14.40 мск", — сообщается в карточке дела.

В апреле ФГКУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" и компания "БалтСтрой" по соглашению сторон расторгли три контракта на реконструкцию и реставрацию основного здания консерватории Петербурга на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Согласно карточкам контрактов, были расторгнуты договоры на 818,1 миллиона рублей и 455,5 миллиона рублей от 28 октября 2015 года, а также контракт на 125,9 миллиона рублей от 9 августа 2016 года. Срок их исполнения — сентябрь-октябрь.

Сейчас реконструкцией консерватории занимается новый подрядчик — компания "Меандр". В октябре руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Наталья Волынская сообщала журналистам, что завершение работ запланировано на конец 2019 года, их общая стоимость — около 5 миллиардов рублей.

Шестиэтажное здание музыкального высшего учебного заведения возведено в 1891–1896 годах по проекту Владимира Николя с частичным использованием фундаментов и капитальных стен разобранного Большого каменного театра. Постройка имеет в своем составе малый зал, большой зал, административные и учебные помещения, библиотеку, а также предприятия общественного питания. Его общая площадь превышает 21 тысячу квадратных метров.

Как сообщалось ранее, представители "БалтСтроя" в числе восьми экс-чиновников и бизнесменов были фигурантами дела о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, ключевым фигурантом был бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов. Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде. В октябре Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к полутора годам колонии общего режима, после чего освободил его, так как назначенный срок заключения экс-замминистра уже провел в СИЗО. Освобождены были и остальные семь фигурантов "дела реставраторов".