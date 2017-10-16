РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Создать национальную криптовалюту в России будет сложно, считают эксперты

19:2816.10.2017
01380
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн. Архивное фотоСувенирная монета криптовалюты биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Создать национальную криптовалюту в России будет сложно, но если это удастся, то РФ станет одной из первых стран с собственной виртуальной валютой, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Золотой биткойн. Архивное фото
© Fotolia / adrianbysiak
Запретить иностранные криптовалюты в России невозможно, заявил депутат
Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" направила письма на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, в которых от лица бизнес-сообщества просит законодательно разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты. По мнению организации, анонимные операции с использованием иностранных валют могут преследовать неясные цели и служить источником финансирования теневой экономики.

Предприниматели просят парламент рассмотреть вопрос о внесении изменений в российское законодательство в части госрегулирования выпуска и обращения криптовалют. Уже сегодня любой человек в мире может анонимно совершить практически любую финансовую операцию, расплатившись средствами, по которым не существует обеспечения, отмечали в ассоциации.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Супермонополия на рынке криптовалют в России не нужна, считает эксперт
Ранее в октябре глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти России могут до конца 2017 года выработать базовые позиции по регулированию эмиссии и обращения криптовалют, а также майнинга. Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что Минфин, Росфинмониторинг и ЦБ будут отвечать за регулирование в РФ криптовалют.

Сложно

"Криптовалюта по определению не имеет границ, поэтому невозможно создать "внутреннюю национальную валюту". Я полагаю, что они (власти РФ — ред.) создадут электронную версию рубля, и это будет не криптовалютой", — заявил сооснователь и глава биржи криптовалют BitMEX Артур Хэйс (Arthur Hayes).

"Одна из особенностей блокчейн-технологий – отсутствие регулирования. Исторически все криптовалюты росли снизу вверх, ("АВАНТИ" же предлагает властям – ред.) насадить свою криптовалюту усилием воли. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, при регулировании крипторынка важно "не нагородить лишних барьеров". Если регулирование будет слишком жёстким, криптовалюта просто не будет пользоваться спросом у инвесторов и уйдёт на "чёрный рынок", — указал старший аналитик инвесткомпании "Альпари" Роман Ткачук.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МЭР и Центробанк обсуждают вопрос об эмиссии криптовалюты государством
Директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов не исключает создания национальной криптовалюты, однако данная валюта будет ограничена в своем масштабе.

"Создание российской государственной криптовалюты возможно, но нужно понимать, что ее хождение, скорее всего, будет ограничено территорией РФ. Если российское государство будет самостоятельно осуществлять эмиссию "крипторублей" без четко закрепленных алгоритмических правил, и не даст возможности участия в этом процессе внешним независимым игрокам, то привлекательность российской криптовалюты для расчетов будет даже меньше привлекательности российского рубля", — пояснил он.

Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Решение о создании крипторубля должен принимать ЦБ, считает глава ВЭБ
Более жесткую позицию занял основатель портала DeCenter Евгений Гордеев. По его словам, "АВАНТИ" не до конца понимает, как устроены криптовалюты. "Я оцениваю данную инициативу как абсолютную дурость людей, которые не разбираются, что такое валюта в принципе, и что такое криптовалюта в частности, потому что хождение криптовалют регулируется рыночными отношениями. Соответственно, их ценность для всех участников процесса регулируется рынком, в отличие от фиатных (обычных – ред.) валют, которые регулируются правительствами всего мира, чтобы поддерживать свои экономики. В случае с криптовалютами мы говорим об абсолютно новом явлении, когда каждая компания сможет выпустить свою собственную валюту, чтобы с ее помощью вести отношения с контрагентами", — отметил он.

"Эта ассоциация бизнес-патриотов явно занимается не бизнесом, … потому что иначе бы они понимали, какие огромные возможности, прежде всего для привлечения инвестиций в нашу страну и поднятия нашей экономики, несут криптовалюты в себе. Ограничение криптовалют мировых на территории РФ угоняют страну в прошлое", — добавил он.

Оправдано или бессмысленно

"Я не думаю, что у этого процесса есть хоть какие-то перспективы в России и не только в России…. Удастся ли им это? Скорее всего, нет. Как она будет называться, это будет рубль? Тогда зачем нам нужен другой рубль?" — заявил блокчейн-энтузиаст, экономист-обозреватель Максим Блант.

Посетители на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Крипторубль должен составлять конкуренцию наличным, считает глава Qiwi
"Создание российской криптовалюты может быть оправданно только в случае формирования вокруг нее обширной экосистемы, состоящей из множества участников со всего мира, при этом, правила вновь созданной экосистемы должны быть выгодны для большинства из них. В случае, если это удастся, Россия будет иметь свою криптовалюту, которую можно будет использовать для расчетов по всему миру, и операции с которой будут прозрачны для российского государства. Но нужно понимать, что уже сейчас в мире насчитывается более 1 тысячи криптовалют, при этом их общая капитализация уже превышает 135 миллиардов долларов", — заявил Коптелов.

По словам Ткачука, создание национальной криптовалюты сделает Россию одной из первых стран с собственной виртуальной валютой. "Мы позитивно оцениваем создание в России "крипторубля". России важно одной из первых среди ЕврАзЭС создать свою криптовалюту, чтобы "застолбить место", — сообщил Ткачук.

МММайнинг вне закона
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
МММайнинг вне закона

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена