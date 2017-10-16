Создать национальную криптовалюту в России будет сложно, считают эксперты

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Создать национальную криптовалюту в России будет сложно, но если это удастся, то РФ станет одной из первых стран с собственной виртуальной валютой, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Предприниматели просят парламент рассмотреть вопрос о внесении изменений в российское законодательство в части госрегулирования выпуска и обращения криптовалют. Уже сегодня любой человек в мире может анонимно совершить практически любую финансовую операцию, расплатившись средствами, по которым не существует обеспечения, отмечали в ассоциации.
Сложно
"Криптовалюта по определению не имеет границ, поэтому невозможно создать "внутреннюю национальную валюту". Я полагаю, что они (власти РФ — ред.) создадут электронную версию рубля, и это будет не криптовалютой", — заявил сооснователь и глава биржи криптовалют BitMEX Артур Хэйс (Arthur Hayes).
"Одна из особенностей блокчейн-технологий – отсутствие регулирования. Исторически все криптовалюты росли снизу вверх, ("АВАНТИ" же предлагает властям – ред.) насадить свою криптовалюту усилием воли. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, при регулировании крипторынка важно "не нагородить лишних барьеров". Если регулирование будет слишком жёстким, криптовалюта просто не будет пользоваться спросом у инвесторов и уйдёт на "чёрный рынок", — указал старший аналитик инвесткомпании "Альпари" Роман Ткачук.
"Создание российской государственной криптовалюты возможно, но нужно понимать, что ее хождение, скорее всего, будет ограничено территорией РФ. Если российское государство будет самостоятельно осуществлять эмиссию "крипторублей" без четко закрепленных алгоритмических правил, и не даст возможности участия в этом процессе внешним независимым игрокам, то привлекательность российской криптовалюты для расчетов будет даже меньше привлекательности российского рубля", — пояснил он.
"Эта ассоциация бизнес-патриотов явно занимается не бизнесом, … потому что иначе бы они понимали, какие огромные возможности, прежде всего для привлечения инвестиций в нашу страну и поднятия нашей экономики, несут криптовалюты в себе. Ограничение криптовалют мировых на территории РФ угоняют страну в прошлое", — добавил он.
Оправдано или бессмысленно
"Я не думаю, что у этого процесса есть хоть какие-то перспективы в России и не только в России…. Удастся ли им это? Скорее всего, нет. Как она будет называться, это будет рубль? Тогда зачем нам нужен другой рубль?" — заявил блокчейн-энтузиаст, экономист-обозреватель Максим Блант.
По словам Ткачука, создание национальной криптовалюты сделает Россию одной из первых стран с собственной виртуальной валютой. "Мы позитивно оцениваем создание в России "крипторубля". России важно одной из первых среди ЕврАзЭС создать свою криптовалюту, чтобы "застолбить место", — сообщил Ткачук.