Создать национальную криптовалюту в России будет сложно, считают эксперты

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Создать национальную криптовалюту в России будет сложно, но если это удастся, то РФ станет одной из первых стран с собственной виртуальной валютой, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" направила письма на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, в которых от лица бизнес-сообщества просит законодательно разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты. По мнению организации, анонимные операции с использованием иностранных валют могут преследовать неясные цели и служить источником финансирования теневой экономики.

Предприниматели просят парламент рассмотреть вопрос о внесении изменений в российское законодательство в части госрегулирования выпуска и обращения криптовалют. Уже сегодня любой человек в мире может анонимно совершить практически любую финансовую операцию, расплатившись средствами, по которым не существует обеспечения, отмечали в ассоциации.

Сложно

Ранее в октябре глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти России могут до конца 2017 года выработать базовые позиции по регулированию эмиссии и обращения криптовалют, а также майнинга. Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что Минфин, Росфинмониторинг и ЦБ будут отвечать за регулирование в РФ криптовалют.

"Криптовалюта по определению не имеет границ, поэтому невозможно создать "внутреннюю национальную валюту". Я полагаю, что они (власти РФ — ред.) создадут электронную версию рубля, и это будет не криптовалютой", — заявил сооснователь и глава биржи криптовалют BitMEX Артур Хэйс (Arthur Hayes).

"Одна из особенностей блокчейн-технологий – отсутствие регулирования. Исторически все криптовалюты росли снизу вверх, ("АВАНТИ" же предлагает властям – ред.) насадить свою криптовалюту усилием воли. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, при регулировании крипторынка важно "не нагородить лишних барьеров". Если регулирование будет слишком жёстким, криптовалюта просто не будет пользоваться спросом у инвесторов и уйдёт на "чёрный рынок", — указал старший аналитик инвесткомпании "Альпари" Роман Ткачук.

Директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов не исключает создания национальной криптовалюты, однако данная валюта будет ограничена в своем масштабе.

"Создание российской государственной криптовалюты возможно, но нужно понимать, что ее хождение, скорее всего, будет ограничено территорией РФ. Если российское государство будет самостоятельно осуществлять эмиссию "крипторублей" без четко закрепленных алгоритмических правил, и не даст возможности участия в этом процессе внешним независимым игрокам, то привлекательность российской криптовалюты для расчетов будет даже меньше привлекательности российского рубля", — пояснил он.

Более жесткую позицию занял основатель портала DeCenter Евгений Гордеев. По его словам, "АВАНТИ" не до конца понимает, как устроены криптовалюты. "Я оцениваю данную инициативу как абсолютную дурость людей, которые не разбираются, что такое валюта в принципе, и что такое криптовалюта в частности, потому что хождение криптовалют регулируется рыночными отношениями. Соответственно, их ценность для всех участников процесса регулируется рынком, в отличие от фиатных (обычных – ред.) валют, которые регулируются правительствами всего мира, чтобы поддерживать свои экономики. В случае с криптовалютами мы говорим об абсолютно новом явлении, когда каждая компания сможет выпустить свою собственную валюту, чтобы с ее помощью вести отношения с контрагентами", — отметил он.

"Эта ассоциация бизнес-патриотов явно занимается не бизнесом, … потому что иначе бы они понимали, какие огромные возможности, прежде всего для привлечения инвестиций в нашу страну и поднятия нашей экономики, несут криптовалюты в себе. Ограничение криптовалют мировых на территории РФ угоняют страну в прошлое", — добавил он.

Оправдано или бессмысленно

"Я не думаю, что у этого процесса есть хоть какие-то перспективы в России и не только в России…. Удастся ли им это? Скорее всего, нет. Как она будет называться, это будет рубль? Тогда зачем нам нужен другой рубль?" — заявил блокчейн-энтузиаст, экономист-обозреватель Максим Блант.

"Создание российской криптовалюты может быть оправданно только в случае формирования вокруг нее обширной экосистемы, состоящей из множества участников со всего мира, при этом, правила вновь созданной экосистемы должны быть выгодны для большинства из них. В случае, если это удастся, Россия будет иметь свою криптовалюту, которую можно будет использовать для расчетов по всему миру, и операции с которой будут прозрачны для российского государства. Но нужно понимать, что уже сейчас в мире насчитывается более 1 тысячи криптовалют, при этом их общая капитализация уже превышает 135 миллиардов долларов", — заявил Коптелов.

По словам Ткачука, создание национальной криптовалюты сделает Россию одной из первых стран с собственной виртуальной валютой. "Мы позитивно оцениваем создание в России "крипторубля". России важно одной из первых среди ЕврАзЭС создать свою криптовалюту, чтобы "застолбить место", — сообщил Ткачук.