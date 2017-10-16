Юдаева пояснила, при каких условиях Центробанк начнет пополнять резервы

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Банк России приступит к пополнению международных резервов при наступлении ряда условий: низкие инфляционные ожидания и равновесный уровень ставок в экономике; конкретных сроков начала интервенций нет, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Никакой конкретной даты нет. Действительно, нужно смотреть по условиям, прежде чем задуматься о том, чтобы повышать резервы", — сказала Юдаева в Госдуме.

По её словам, прежде чем регулятор приступит к пополнению резервов, в стране должны снизиться инфляционные ожидания и ставки должны нормализоваться. "То есть экономика должна прийти в некоторое более устойчивое состояние при более низкой инфляции — тогда можно будет вернуться к этому вопросу, торопиться не стоит", — отметила она.

"Стабильная низкая инфляция, низкие инфляционные ожидания, стабильная ситуация на рынке, приближение процентных ставок к равновесным уровням", — перечислила Юдаева условия для возобновления валютных операций ЦБ.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее неоднократно заявляла, что у Банка России нет жесткой цели по наращиванию международных резервов, но есть ориентир — нарастить их до 500 миллиардов долларов в перспективе пяти-семи лет или более. Она также отмечала, что пополнение ЗВР будет проходить в период стабильности валютного курса и стабильно низкой инфляции. Международные резервы РФ по состоянию на 6 октября составляли 423,3 миллиарда долларов.

В июне Юдаева в интервью РИА Новости пояснила, что ориентир в 500 миллиардов долларов был выбран Банком России после анализа исторических размеров шоков, с которыми сталкивалась экономика, и максимально возможных расходований резервов. Тогда она также отмечала, что спешить с пополнением резервов не стоит.