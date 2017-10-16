Юдаева пояснила, при каких условиях Центробанк начнет пополнять резервы

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Банк России приступит к пополнению международных резервов при наступлении ряда условий: низкие инфляционные ожидания и равновесный уровень ставок в экономике; конкретных сроков начала интервенций нет, сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
По её словам, прежде чем регулятор приступит к пополнению резервов, в стране должны снизиться инфляционные ожидания и ставки должны нормализоваться. "То есть экономика должна прийти в некоторое более устойчивое состояние при более низкой инфляции — тогда можно будет вернуться к этому вопросу, торопиться не стоит", — отметила она.
"Стабильная низкая инфляция, низкие инфляционные ожидания, стабильная ситуация на рынке, приближение процентных ставок к равновесным уровням", — перечислила Юдаева условия для возобновления валютных операций ЦБ.
В июне Юдаева в интервью РИА Новости пояснила, что ориентир в 500 миллиардов долларов был выбран Банком России после анализа исторических размеров шоков, с которыми сталкивалась экономика, и максимально возможных расходований резервов. Тогда она также отмечала, что спешить с пополнением резервов не стоит.