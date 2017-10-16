ВЭБ изучает четыре проекта в России для рефинансирования долга перед ЕБРР

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. ВЭБ рассматривает четыре проекта в РФ для замещения денег Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму около 300 миллионов долларов, но скорее всего сможет заместить только один или два проекта, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков журналистам в кулуарах форума "Открытые инновации".

"Мы смотрим четыре проекта (ЕБРР — ред.) сейчас, пока общая сумма около 300 миллионов долларов, если говорить в объёме", — сказал Горьков.

"Но пока могу сказать, что максимум может быть один-два проекта сделано. Это связано, что часть из них не подходит под нашу стратегию, там очень много проектов в сельском хозяйстве и так далее, в торговле, где мы не присутствуем", — добавил он.

Акционеры ЕБРР в июле 2014 года приняли решение заморозить инвестиции в новые проекты в РФ из-за осложнения геополитической ситуации и санкций со стороны США и Европы. Россия решение о такой заморозке считает неправомерным и вредным для самой организации. Объем портфеля инвестиций ЕБРР в российские активы, по данным банка, составляет 3,5 миллиарда евро, в мае он достигал 3,7 миллиарда.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.