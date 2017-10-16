Россия готова обсуждать снижение налога китайским участникам "Ямала СПГ"

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. Китайские партнеры "Новатэка" обратились в правительство РФ с просьбой о снижении ставки налога на прибыль с дивидендов, РФ может пойти навстречу при условии предоставления преференций российским компаниям, работающим в КНР, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Газета "Коммерсант
" в сентябре со ссылкой на источники сообщила, что КНР просит правительство РФ снизить налог на дивиденды для китайских участников проекта "Ямал СПГ". По данным газеты, исходя из действующих соглашений, китайские CNPC и Фонд Шелкового пути (SRF) должны платить налог на дивиденды по ставке 10%, тогда как другой иностранный участник — Total — имеет право на 5% (по соглашению между странами). Согласно законодательству, иностранные компании платят налог на дивиденды по ставке 15% либо иной, если это предусмотрено соглашением об избежании двойного налогообложения со страной происхождения инвестора.
"Обращались", — ответил Дворкович на вопрос, обращались ли китайские партнёры "Новатэка" в правительство РФ с просьбой снизить им ставку налога на прибыль от дивидендов с нынешних 10%.
"Мы рассматриваем этот вопрос на основе взаимности. Желательно тогда нашим компаниям, которые работают в Китае, тоже снижать под какие-то ставки… по крайней мере, тоже предоставлять преференции. Это (сейчас — ред.) не то чтобы переговоры, мы сказали просто о подходе. А так готовы вести конкретные переговоры", — сказал Дворкович в кулуарах форума "Открытые инновации".
"Он (вопрос — ред.) и сейчас рассматривается, готовится встреча глав правительств. Понятно, что этот вопрос будет возникать. Не знаю, будет ли он выноситься официально, но возникать он точно будет", — заключил вице-премьер.
Проект по производству сжиженного газа "Ямал СПГ" общей мощностью в 16,5 миллиона тонн в год реализуется на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). Планируется построить три линии завода, первую из которых планируют ввести в эксплуатацию в этом году.
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В рамках форума пройдут партнерская конференция Россия — Сингапур Smart Cities, конференция корпоративных венчурных фондов, конференция технопарков стран СНГ и Евразии, лекции ведущих мировых экспертов в области цифровой экономики, ярмарка технологий iMarket.
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