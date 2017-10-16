ВЭБ предлагает создать платформу для развития квантовых технологий

СКОЛКОВО (Москва), 16 окт – РИА Новости. Внешэкономбанк предлагает создать в РФ платформу для развития квантовых компьютерных технологий, сообщил председатель ВЭБа Сергей Горьков, выступая на форуме "Открытые инновации".
По его мнению, эта платформа должна привлечь широкий круг специалистов, включая учёных российского квантового центра, компании, банки. "Квантовые технологии — это очень фундаментальное направление, которое может поменять уровень движения не только в физике, но и целых отраслей", — отметил Горьков. "Квантовые компьютеры — это те технологии, которые поменяют мир в ближайшие пять лет", — считает он.
Квантовые технологии, по его мнению, надо активно коммерциализировать, поэтому задача компании "ВЭБ Инновации", входящей структуру ВЭБа, поддерживать эти технологии, добавил он. Крупные мировые компании — Google, IBM — очень активны в этом направлении, указал Горьков.
"Конечно же, России нужно сделать опережающий рывок в квантовых технологиях…. Нам нужно объединять усилия", — подчеркнул Горьков. Позднее он уточнил журналистам, что ВЭБ ведёт переговоры об этом с рядом банков, включая Газпромбанк, Сбербанк.
"Очень многое участие может быть у коммерческих банков — и Газпромбанк, и Сбербанк могут активно участвовать в этих направлениях, особенно то, что касается коммуникаций", — прокомментировал Горьков. "Мы ведём переговоры со всеми участниками, здесь наша задача — объединить всех ради цели, в том числе и частных инвесторов, тех людей, кто живет этим, есть такие, кто готов давать благотворительные деньги на это", — добавил он.
Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.