ВЭБ предлагает создать платформу для развития квантовых технологий

СКОЛКОВО (Москва), 16 окт – РИА Новости. Внешэкономбанк предлагает создать в РФ платформу для развития квантовых компьютерных технологий, сообщил председатель ВЭБа Сергей Горьков, выступая на форуме "Открытые инновации".

"С моей точки зрения, нужно создать платформу, которая бы смогла вовлечь в себя все различные кластеры — это кластер по компьютеру (квантовому — ред.), и кластер по сенсорике, и кластер, связанный с коммуникациями, где есть место многим банкам. Поэтому эта платформа позволит объединить всех… с большой задачей на интеграцию", — сказал Горьков.

По его мнению, эта платформа должна привлечь широкий круг специалистов, включая учёных российского квантового центра, компании, банки. "Квантовые технологии — это очень фундаментальное направление, которое может поменять уровень движения не только в физике, но и целых отраслей", — отметил Горьков. "Квантовые компьютеры — это те технологии, которые поменяют мир в ближайшие пять лет", — считает он.

Квантовые технологии, по его мнению, надо активно коммерциализировать, поэтому задача компании "ВЭБ Инновации", входящей структуру ВЭБа, поддерживать эти технологии, добавил он. Крупные мировые компании — Google, IBM — очень активны в этом направлении, указал Горьков.

"Конечно же, России нужно сделать опережающий рывок в квантовых технологиях…. Нам нужно объединять усилия", — подчеркнул Горьков. Позднее он уточнил журналистам, что ВЭБ ведёт переговоры об этом с рядом банков, включая Газпромбанк, Сбербанк.

"Очень многое участие может быть у коммерческих банков — и Газпромбанк, и Сбербанк могут активно участвовать в этих направлениях, особенно то, что касается коммуникаций", — прокомментировал Горьков. "Мы ведём переговоры со всеми участниками, здесь наша задача — объединить всех ради цели, в том числе и частных инвесторов, тех людей, кто живет этим, есть такие, кто готов давать благотворительные деньги на это", — добавил он.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.