ВЭБ и Минфин обсуждают новые инструменты поддержки госкорпорации

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. ВЭБ и Минфин прорабатывают новые инструменты поддержки госкорпорации в связи с сокращением субсидий из бюджета, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков журналистам в кулуарах форума "Открытие инновации".
"Для нас это, безусловно, это не очень приятная новость (сокращение субсидий из федерального бюджета на 50 миллиардов рублей — ред.), но мы понимаем, что задачи у государства разные и их нужно решать, поэтому мы в принципе будет чувствовать себя нормально и в тех объемах, которые есть", — сказал Горьков.
"Мы с Минфином сейчас работаем над другими инструментами поддержки ВЭБа, при которых мы сможем найти правильные решения даже в этих обстоятельствах", — добавил Горьков.
"Пока не принято решение, мы отрабатываем", — добавил он, не уточнив детали.
Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.