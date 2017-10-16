ВЭБ и Минфин обсуждают новые инструменты поддержки госкорпорации

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. ВЭБ и Минфин прорабатывают новые инструменты поддержки госкорпорации в связи с сокращением субсидий из бюджета, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков журналистам в кулуарах форума "Открытие инновации".

Правительство РФ при доработке проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы уменьшило объем субсидий ВЭБу до 100 миллиардов рублей в год. Госкорпорация в соответствии с законом о бюджете на 2017 год должна была получить из казны 150 миллиардов рублей. Ранее проект бюджета 2017-2019 годов предусматривал ежегодную субсидию ВЭБу на эту сумму.

"Для нас это, безусловно, это не очень приятная новость (сокращение субсидий из федерального бюджета на 50 миллиардов рублей — ред.), но мы понимаем, что задачи у государства разные и их нужно решать, поэтому мы в принципе будет чувствовать себя нормально и в тех объемах, которые есть", — сказал Горьков.

"Мы с Минфином сейчас работаем над другими инструментами поддержки ВЭБа, при которых мы сможем найти правильные решения даже в этих обстоятельствах", — добавил Горьков.

"Пока не принято решение, мы отрабатываем", — добавил он, не уточнив детали.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.