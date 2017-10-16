Китайская Weichai Power планирует локализацию производства в Татарстане

КАЗАНЬ, 16 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Машиностроительная компания Weichai Power (Китай), сотрудничающая с ПАО "КамАЗ", рассматривает возможность локализации своего производства в Татарстане, сообщает пресс-служба президента республики.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник встретился с председателем, генеральным директором машиностроительной компании Weichai Power Тан Сюгуангом, с которым обсудил перспективы расширения сотрудничества.

"У нас хорошие связи с КамАЗом. Уверен, что в рамках визита в Татарстан мы сможем обозначить пути нашего дальнейшего сотрудничества, в частности, обсудить возможность локализации нашего производства в республике", — цитирует слова Тан Сюгуанга пресс-служба Минниханова.

Президент Татарстана отметил, что республика уделяет особое внимание расширению всесторонних контактов с Китаем, направленных на укрепление дружбы и взаимодействия между РФ и КНР. Он напомнил, что в Пекине работает торгово-экономическое представительство Татарстана, а в минувшем году в Казани открылось генеральное консульство Китая.

По информации Минниханова, с рядом китайских компаний действуют соглашения о сотрудничестве. Совместная деятельность осуществляется в области нефтехимии, машиностроения, автомобилестроения, информатизации, сельского хозяйства, строительства, здравоохранения и в других сферах.

"Ваши двигатели в том числе используются и на грузовиках производства КамАЗ. Есть перспективы по дальнейшему применению компонентов на нашем предприятии, а также в целом развития нашего сотрудничества", — добавил Минниханов.

Генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин заметил, что взаимодействие предприятия с китайской машиностроительной компанией развивается на протяжении нескольких лет. Weichai Power поставляет в Набережные Челны коробки передач, мосты и двигатели. Ожидается, что со следующего года все автобусы производства КамАЗ будут оснащены двигателями Weichai Power.

Другие новости региона читайте здесь >>