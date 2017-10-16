На Кубани в этом году заложат около полутора тысяч гектаров виноградников

КРАСНОДАР, 16 окт — РИА Новости. Площадь виноградников на Кубани планируется увеличить до 31 тысячи гектар к 2021 году, в текущем году в регионе планируется заложить около 1,5 тысячи гектар виноградников – это самый высокий показатель за последние 6 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Сегодня перед отраслью стоит задача обеспечить Россию собственным столовым виноградом и качественным вином. Для этого необходимо увеличить площади виноградников в стране к 2021 году до 140 тысяч гектаров, в том числе в Краснодарском крае до 31 тысяч гектаров. Уже в этом году будет заложено порядка 1500 гектаров виноградников – это самый высокий показатель за последние 6 лет", – цитируются в сообщении слова замгубернатора Кубани Андрея Коробки.

По его словам, виноделы Краснодарского края давно укрепили свои позиции не только на российском, но и на международном рынке. Кубанские вина пока в небольших количествах экспортируются в Китай, Швецию, Казахстан, Венгрию, Австрию, Белоруссию, Израиль. В прошлом году общий объем экспорта винодельческой продукции превысил 212 тысяч декалитров.

Как отметил политик, для развития этой отрасли власти региона планируют создавать "максимально комфортные условия" – как в виде государственной поддержки, так и с помощью административных мер.

"В этом году край и федерация направили 360 миллионов рублей в виде субсидий на закладку виноградников, проведение уходных работ, включая установку шпалеры. На 1 рубль государственной поддержки, вложенный в отрасль, в бюджет возвращается более 10 рублей. Это самый высокий показатель эффективности государственных вложений в сельское хозяйство", – заявил Коробка.

В субботу в кубанском поселке Абрау-Дюрсо прошел VII Всероссийский саммит виноделов. В ходе мероприятия были подведены предварительные итоги работы российских виноделов в 2017 году и задан вектор будущих изменений отрасли. На саммите состоялась самая масштабная в стране выставка-презентация лучших образцов вин, шампанского, ликерных вин, коньяка и другой винодельческой продукции от ведущих российских производителей.

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