На Кубани в этом году заложат около полутора тысяч гектаров виноградников

КРАСНОДАР, 16 окт — РИА Новости. Площадь виноградников на Кубани планируется увеличить до 31 тысячи гектар к 2021 году, в текущем году в регионе планируется заложить около 1,5 тысячи гектар виноградников – это самый высокий показатель за последние 6 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
По его словам, виноделы Краснодарского края давно укрепили свои позиции не только на российском, но и на международном рынке. Кубанские вина пока в небольших количествах экспортируются в Китай, Швецию, Казахстан, Венгрию, Австрию, Белоруссию, Израиль. В прошлом году общий объем экспорта винодельческой продукции превысил 212 тысяч декалитров.
Как отметил политик, для развития этой отрасли власти региона планируют создавать "максимально комфортные условия" – как в виде государственной поддержки, так и с помощью административных мер.
В субботу в кубанском поселке Абрау-Дюрсо прошел VII Всероссийский саммит виноделов. В ходе мероприятия были подведены предварительные итоги работы российских виноделов в 2017 году и задан вектор будущих изменений отрасли. На саммите состоялась самая масштабная в стране выставка-презентация лучших образцов вин, шампанского, ликерных вин, коньяка и другой винодельческой продукции от ведущих российских производителей.
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