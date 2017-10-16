Эксперт рассказал о возможностях доставки покупок дронами

Посетитель на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017

Посетитель на выставке, проходящей в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. Стоимость минимальной инфраструктуры для массового использования дронов для доставки небольших покупок и товаров оценивается в 0,5-1 миллиард рублей, при этом цена доставки уже недорогая и составляет 30-50 рублей, сообщил РИА Новости в кулуарах форума "Открытые инновации" глава Ассоциации малых беспилотников, гендиректор компании Copter Express Олег Понфиленок.

В Москве 16-18 октября проходит форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

В настоящее время доставка дронами небольших товаров не работает нигде в России на регулярной основе, в основном это промоакции компаний, например, коптеры привозят цветы, пиццу, кредитки, симкарты. Такая ситуация связана с отсутствием регулирования и необходимой инфраструктуры.

"Вложиться в инфраструктуру могут позволить себе только крупные компании, например те, что строят почтоматы. Стоимость одной точки, куда прилетает дрон, сейчас оценивается в 2-3 миллиона рублей. Либо государство может спонсировать", — сказал Понфиленок.

Такая высокая стоимость обусловлена необходимостью решения земельных вопросов, аренды у города земли, сама конструкция почтомата должна быть "вандалоустойчива", к ней надо подвести электричество. "При массовой установке, например, хотя бы 1000 почтоматов, это будет дешевле, будет стоить 0,5-1 миллиард рублей", — добавил он.

Интерес инвесторов

В настоящее время Ассоциация малых беспилотников работает с одной из компаний, которая занимается установкой почтоматов.

Эксперт поясняет, что разгрузка дрона сейчас достаточно проблематична. "Неподготовленный человек не сможет забрать товар у коптера без определенных знаний и навыков. В случае доставки груза без участия такого человека есть вариант приземления на площадку, но место должно быть ровное, чистое и сухое, без деревьев и проводов, площадка должна быть радиусом минимум 4 метра, в городе это очень проблематично", — объясняет Понфиленок.

Поэтому в настоящее время разрабатывается проект строительства дронопортов или почтоматов на крышах домов, доставленные грузы консьержи могли бы уже разносить по квартирам. "Это наиболее перспективный вариант для Москвы и области, думаю, что в течение года-двух сможем массово запустить этот проект", — добавил эксперт.

В настоящее время цена доставки груза до 1,5 килограмма дроном на расстояние до 15 километров составляет 30-50 рублей, что совсем не дорого, учитывая среднюю стоимость доставки курьером в 300 рублей, сообщил глава ассоциации.

Вместе с тем он отмечает низкий интерес со стороны ритейла и логистических компаний к подобным проектам. "Они говорят так — будет коробочный продукт для рынка, подумаем, может быть, купим парочку. Они не видят смысла конкурировать в чем-то новом, пока работают старые технологии", — считает Понфиленок.

Регулирование

Необходимо также менять и регулирование беспилотного транспорта в России, считает глава ассоциации.

Сейчас действует разрешительный порядок полетов дронов. Заявку надо подавать за пять дней, а в Москве порой за два месяца, каждый полет нужно согласовывать. "Нам нужен уведомительный режим", — отмечает эксперт.

Ассоциация предлагает свой вариант регулирования дронов. Так, беспилотники до 2,2 килограмма нужно вывести из списка товаров двойного назначения, от 2,2 килограмма до 30 килограммов должны проходить регистрацию и маркировку, аппараты более 30 килограммов должны иметь обязательную государственную сертификацию, считает ассоциация.

В зоне видимости оператора и его помощников можно летать на высоте до 150 метров несертифицированным дронам и авиамоделям только в дневное время и не над людьми, а сертифицированным можно летать также в городе и ночью, считает ассоциация.

В то время как вне зоны видимости, согласно предложениям ассоциации, можно летать на высоте до 50 метров сертифицированным беспилотникам и игрушкам над территорией с разрешения ее владельца или управляющего. Полеты вне зоны видимости на высотах более 50 метров и все полеты на высотах более 150 метров, а также полеты в радиусе 5 километров от аэропортов возможны только по разрешению ОрВД.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации-2017".