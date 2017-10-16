Задолженность по зарплате в России за сентябрь выросла на 1%

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в РФ на 1 октября выросла на 33 миллиона рублей, или на 1% по сравнению с показателем на 1 сентября и составила 3,387 миллиарда рублей, сообщает Росстат.

В августе, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ снизилась на 2,9% — до 3,354 миллиарда рублей.

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 октября 2017 года составила 3,362 миллиарда рублей, или 99,3% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 сентября 2017 года она увеличилась на 32 миллиона рублей (на 1%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 25 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с 1 сентября на 300 тысяч рублей (на 1,3%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 6 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с 1 сентября на 1,2 миллиона рублей (на 23,5%), из бюджетов субъектов РФ составила 16 миллионов рублей (увеличение на 45 тысяч рублей, или на 0,3%), из местных бюджетов – 2,5 миллиона рублей (снижение на 900 тысяч рублей, или на 27,3%).