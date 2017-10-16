Ивановские власти инициировали переговоры с рядом ведущих мировых компаний

ИВАНОВО, 16 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский провел переговоры с руководством компаний OLAM, "Мицуи" и EY о перспективах инвестирования в регион в рамках заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России в понедельник, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

Как отметили в пресс-службе, в рамках заседания КСИИ состоялась встреча представителей губернаторского корпуса России с главами ведущих мировых корпораций, в ходе которой обсуждались, в том числе, вопросы инвестиционной деятельности в регионах. Глава Ивановской области выступил на деловом завтраке с сообщением о развитии инвестиционного потенциала в регионе. "Мы обсудили перспективы инвестирования и создания производств на территории Ивановской области", — приводит пресс-служба слова Воскресенского.

Заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в России проводится раз в год, на данный момент в состав совета входят руководители 54 крупнейших иностранных компаний из 18 зарубежных стран. Более чем за 20-летнюю историю работы Консультативного совета в российскую экономику было привлечено свыше 160 миллиардов долларов США и создано более 225 тысяч рабочих мест.

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