"ВЭБ Инновации" инвестируют в SmartSeeds 300 миллионов рублей

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. "ВЭБ Инновации" инвестируют в SmartSeeds, IT платформу для автоматизации процесса перевозки сельскохозяйственных грузов, 300 миллионов рублей, говорится в сообщении ВЭБа.

SmartSeeds объединяет основных заказчиков рынка — агропромышленные холдинги, экспортеров и переработчиков сельскохозяйственной продукции с базой перевозчиков РФ.

"ВЭБ Инновации" и SmartSeeds LLC подписали соглашение о намерениях совместного участия в развитии проекта SmartSeeds. "ВЭБ Инновации" рассматривают возможность финансирования проекта в размере 300 миллионов рублей, что позволит компании доработать часть функциональных модулей платформы и осуществить массированный выход на рынок", — говорится в сообщении.

"Участвуя в реализации проекта, мы рассчитываем достичь не только капитализации проектной компании, но и, выполняя функцию "единого окна" проектов цифровой экономики, помочь участникам сектора оптимизировать свою работу, улучшить ее качественные и количественные показатели за счет внедрения цифровых технологий", — отметил генеральный директор "ВЭБ Инновации" Кирилл Булатов.

Инициатор проекта SmartSeeds Кирилл Подольский заявил, что грузовые перевозки сельскохозяйственной продукции в РФ — это одна из сторон низкой эффективности всего российского сельского хозяйства. Платформа SmartSeeds призвана обеспечить развитие бизнеса грузоперевозок и сельскохозяйственной отрасли в целом.

Соинвестор проекта SmartSeeds LLC Артем Кузнецов отметил, что в РФ требуется создание сервиса современной и доступной инфраструктуры для всех участников рынка грузоперевозок зерна. По его словам, разработка и внедрение технологий должны быть завершены в третьем квартале 2017 года, система достигнет критического объема перевозок в 2018-2019 годах, а с 2019 года начнется ее полноценное масштабирование. Отмечается, что поддержка группы ВЭБ позволит компании осуществить массированный выход на рынок и достичь капитализации в объеме 150 миллионов долларов в двухлетний срок.