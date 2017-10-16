Правительство рассмотрит проект по инвестиционному стимулу для Самотлора

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. Законопроект по инвестиционному стимулу для Самотлорского месторождения будет рассмотрен на заседании правительства в октябре, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"В этом месяце", — ответил он на соответствующий вопрос в кулуарах форума "Открытые инновации".

Минфин РФ и "Роснефть" согласовали предоставление инвестиционных стимулов по налогу на добычу полезных ископаемых для Самотлорского месторождения, в результате чего ежегодное снижение НДПИ для него составит 35 миллиардов рублей в течение 10 лет. Планируется, что этот механизм будет введен в действие с 1 января 2018 года.

Самотлор — одно из старейших эксплуатируемых месторождений в России; расположено в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, было открыто и введено в эксплуатацию в 1960-х годах. С начала разработки месторождения добыча составила около 2,7 миллиарда тонн нефти. Пик добычи пришелся на 1980-е годы, затем она постепенно снижалась.

В понедельник заместитель министра финансов Илья Трунин сообщил, что Минфин направил в правительство РФ законопроект о предоставлении налогового вычета по НДПИ Самотлорскому месторождению.

В Москве 16-18 октября проходит форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.