Курский губернатор рассказал Путину, как справится с долгами бюджета

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Михайлов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как собирается справиться с долгами бюджета региона в объеме 9 миллиардов рублей.

В ходе рабочей встречи глава государства поинтересовался у губернатора, на что он рассчитывает при решении вопроса о закредитованности региона.

"Думаю, надо подходить дифференцированно. Мы входим в двадцатку лучших регионов по управляемости финансами и стараемся сделать все, чтобы дальше этот процесс (закредитованности — ред.) не развивался. Сегодня, конечно, надо просто, может быть, погасить часть кредитов", — сказал Михайлов.

Он отметил, что в настоящее время регион неплохо взаимодействует с Минфином.

"Мы имеем сегодня девять миллиардов долгов по бюджету. А банковский кредит – все равно от 14 до 17 процентов. Замена его на бюджетный кредит – 0,1 составляет", — сообщил губернатор.

По его словам, этот вопрос решался с Минфином. "Учитывая то, что мы являемся дисциплинированным регионом, спасибо им, они шли нам навстречу, мы где-то по три-четыре миллиарда в год заменяли банковский кредит", — добавил глава региона.

Михайлов уточнил, что замена коммерческого кредита на бюджетный позволит региону, "если побольше поддержка будет, практически выйти из этой кабалы".

Проблема закредитованности регионов была поднята Путиным 22 сентября в Ульяновске на заседании президиума Госсовета. Тогда президент объявил, что программа реструктуризации накопленных регионами кредитов из федерального бюджета, рассчитанная на 7-12 лет, будет запущена с 1 января 2018 года. В первые два года программы будут заложены "максимально льготные условия" — регионам нужно будет выплачивать по 5% долга ежегодно. Путин уточнил, что такие регионы должны будут выплачивать по 5% долга до 2020 года, а затем вплоть до 2029 года — по 10%.

Общий объем задолженности на 1 января 2017 года составлял 2,318 триллиона рублей — "объем снизился, а в процентном отношении — с 36,5% до 33,8%".