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Экономика

"Нордавиа" и Red Wings объединятся в одну авиакомпанию

14:5516.10.2017
(обновлено: 14:57 16.10.2017)
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© Flickr / VictorСамолет Ту-204 авиакомпании Red Wings. Архивное фотоСамолет Ту-204 авиакомпании Red Wings. Архивное фото
© Flickr / Victor

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Акционеры "Нордавиа" и Red Wings приняли решение объединить обе компании и начали подготовку к процессу консолидации под общим управлением, говорится в сообщении "Нордавиа".

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"На базе "Нордавиа" и Red Wings планируется создать авиационный холдинг с единой управляющей компанией. Цель объединения – укрупнение бизнеса, что, среди прочего, даст возможность повысить финансовую устойчивость компаний, провести полноценное обновление самолетного парка, создать единую маршрутную сеть и повысить эффективность работы предприятия", — говорится в релизе.

Это, по мнению авиакомпании, будет способствовать появлению нового мощного игрока на рынке воздушных перевозок России. По прогнозу, пассажирооборот авиационного холдинга в 2018 году может превысить 3,5 миллиона человек. Действующие акционеры авиакомпаний станут акционерами нового холдинга.

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Новая авиакомпания планирует, в частности, стать одним из первых заказчиков лайнера МС-21. Летом этого года на Международном авиасалоне в Жуковском (МАКС-2017) Red Wings подписала соглашение о твердом лизинге 16 МС-21-300, которые пополнят парк холдинга в период 2019-2024 годов.

"Авиакомпании "Нордавиа" и Red Wings работают уже более года в рамках авиационного альянса, используя маршрутную сеть друг друга, а также самолетный парк и агентскую сеть по продаже билетов. В течение периода объединения каждая из компаний будет работать под своим брендом, а после его завершения у холдинга появится новое название", — отмечается в сообщении.

В парке "Нордавиа" 9 самолетов Boeing 737-500. В январе-августе 2017 года авиакомпания нарастила перевозки почти на 30% в годовом выражении — до 799 тысяч человек. Red Wings эксплуатирует российские самолеты Ту-204, а также Airbus А320 и А321. За 8 месяцев авиакомпания увеличила перевозки в 1,5 раза – более чем до 1 миллиона пассажиров. Акционером Red Wings является компания "Эрлайн Эссет Менеджмент", дочерняя структура "Ильюшин финанс Ко". Основным акционером "Нордавиа" является российская компания Sky Invest.

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