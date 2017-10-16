"Нордавиа" и Red Wings объединятся в одну авиакомпанию

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Акционеры "Нордавиа" и Red Wings приняли решение объединить обе компании и начали подготовку к процессу консолидации под общим управлением, говорится в сообщении "Нордавиа".
Это, по мнению авиакомпании, будет способствовать появлению нового мощного игрока на рынке воздушных перевозок России. По прогнозу, пассажирооборот авиационного холдинга в 2018 году может превысить 3,5 миллиона человек. Действующие акционеры авиакомпаний станут акционерами нового холдинга.
"Авиакомпании "Нордавиа" и Red Wings работают уже более года в рамках авиационного альянса, используя маршрутную сеть друг друга, а также самолетный парк и агентскую сеть по продаже билетов. В течение периода объединения каждая из компаний будет работать под своим брендом, а после его завершения у холдинга появится новое название", — отмечается в сообщении.
В парке "Нордавиа" 9 самолетов Boeing 737-500. В январе-августе 2017 года авиакомпания нарастила перевозки почти на 30% в годовом выражении — до 799 тысяч человек. Red Wings эксплуатирует российские самолеты Ту-204, а также Airbus А320 и А321. За 8 месяцев авиакомпания увеличила перевозки в 1,5 раза – более чем до 1 миллиона пассажиров. Акционером Red Wings является компания "Эрлайн Эссет Менеджмент", дочерняя структура "Ильюшин финанс Ко". Основным акционером "Нордавиа" является российская компания Sky Invest.