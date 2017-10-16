Основатель Gett рассказал, когда на дорогах появятся беспилотные автомобили

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Беспилотные автомобили смогут появиться на дорогах во всем мире через 5-7 лет, к этому времени появится необходимое регулирование, считает основатель компании по онлайн-заказу такси Gett Дейв Вайсер.

"Есть три фактора, сдерживающих появление беспилотных автомобилей. Первое — нужно 5-7 лет для появления регулирования, технологии уже есть, 5-7 лет нормальное время для их адаптации. Второе — надо понять, согласовать, кто виноват в случае аварии: владелец автомобиля, производитель, сам человек… Третья причина — страх людей. Все мы хотим покататься на этих машинах, но не так сильно мы хотим переходить дорогу перед этим автомобилем. Людям надо поверить в эту технологию", — рассказал он в ходе выступления на форуме "Открытые инновации".

Он также отметил, что спрос на транспортные услуги, в частности, сервисы заказа такси, постоянно растет. "Такси не нужна парковка, это главная проблема большого города… Стоимость парковки в городе выше, чем поездка на такси. Поэтому люди пересаживаются на такси с личного транспорта", — отметил он.

"Люди тратят 10 триллионов долларов на все, что связано с автомобилем, во всем мире, глобально по миру. Сегодня 95% из 10 триллионов долларов приходится на людей, 5% — компании вроде Gett и Uber. К 2025 году мы ожидаем, что от 20-50% будет приходиться на компании", — рассказал он.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.