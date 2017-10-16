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Экономика

Трунин прокомментировал возможное снижение порога беспошлинного ввоза

14:4116.10.2017
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© Fotolia / industrieblickСотрировка посылок на почте. Архивное фотоСотрировка посылок на почте. Архивное фото
© Fotolia / industrieblick

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минфин РФ, "Почта России" и ФТС должны отработать механизм сбора средств при снижении беспошлинного порога интернет-торговли, чтобы не создавать проблем с выдачей посылок, сообщил журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин.

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© Fotolia / fotomek
Аналитик: интернет-торговля – "как кость в горле" по обе стороны океана

"У нас сейчас первая задача — это вместе с "Почтой России" и ФТС отработать технологию. Нам сейчас главное, чтобы при снижении порога, которое будет происходить, очевидно, что вырастет количество людей, которые будут платить эту пошлину, не создавать проблем с выдачей посылок", — сказал Трунин.

Он напомнил, что сейчас, чтобы заплатить пошлину — 30% свыше 1000 евро — надо получить уведомление, оплатить его в банке и только после этого получить посылку.

"И сейчас в новый закон о таможенном регулировании закладываются соответствующие нормы, чтобы эти пошлины за получателя мог платить оператор — либо "Почта России", либо экспресс-перевозчик, который будет действовать на основании соглашения с площадкой. Эту технологию надо отработать. И "Почта России" говорит, что не надо резко опускать этот порог, мы в этом ее поддерживаем", — добавил он.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Почта России" предлагает постепенно понизить порог беспошлинной интернет-торговли с нынешних 1 тысячи евро в месяц до 200 евро с 1 января 2019 года, до 100 евро — с 1 января 2020 года и до 50 евро — с 1 января 2021 года. Как ранее в понедельник сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, порог беспошлинной интернет-торговли в РФ не следует снижать ниже 200 евро.

По словам Трунина, предполагается, что порог 200 евро будет установлен не с объема беспошлинной торговли в месяц, а с каждой посылки, при этом, каждое государство вправе вводить свои налоги — необязательно это должен быть платеж в 30% от превышения, можно вводить и другие налоги, в том числе и НДС.

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