Соколов: Минтранс пока не планирует встреч с Египтом по авиасообщению

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Встреч в октябре 2017 года с египетскими коллегами для обсуждения авиасообщения пока в плане нет, но месяц ещё не закончился, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Соколов в сентябре текущего года говорил, что есть предпосылки для возобновления авиасообщения между Россией и Египтом в этом году. Тогда же в интервью РИА Новости он сообщал, что после принятия решения российским авиакомпаниям потребуется около месяца для начала полетов.

"Пока в плане (встреч с египетской стороной — ред.) нет, но октябрь ещё не закончился", — сообщил Соколов в понедельник в кулуарах Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Россия и Египет ведут переговоры о возобновлении авиасообщения, прерванного в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". Рейс "Когалымавиа" 31 октября 2015 года летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. В результате крушения над Синаем все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

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