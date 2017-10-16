Рязанская область должна стать "цифровым" регионом, заявил Любимов

РЯЗАНЬ, 16 окт — РИА Новости. Развитие цифровой экономики в Рязанской области позволит региону привлекать инвестиции, реализовывать стартапы и создавать рабочие места для молодых специалистов, заявил губернатор региона Николай Любимов, выступая перед делегацией области на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Девятнадцатый Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад-карнавал, основные события фестиваля пройдут 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Рязанскую область на фестивале представляет многочисленная делегация — студенты, активисты общественных объединений, молодые ученые, инженеры, врачи, педагоги, менеджеры, предприниматели, спортсмены, журналисты.

На фестивале Любимов посетил стенд Рязанской области, размещенный на выставке "Регионы России и мира/Youth Expo.Regions", где представлены главные достопримечательности области и памятные места, связанные с жизнью и деятельностью известных уроженцев края, интересные исторические факты и события. Губернатор высоко оценил работу интерактивной площадки региона, отметив находчивость и нестандартный подход разработчиков проекта, и подчеркнул в беседе с представителями региона, что у молодых людей должна быть возможность реализовать себя в Рязанской области.

"Для этого должны быть современные рабочие места. Это как раз то, что относится к цифровой экономике, дает возможность работать с минимальным набором рабочих атрибутов, с интернетом, с IT-техникой. Люди едут в Москву, а можно все это наладить в Рязанской области. Главное, чтобы это хорошо оплачивалось, поддерживалось, чтобы была необходимая инфраструктура. Необходимо, чтобы Рязанская область стала "цифровым" регионом. Это позволит оставаться здесь молодым специалистам, реализовывать стартапы и привлекать инвестиции. Цифровая экономика открывает широкие перспективы", – сказал Любимов.

В ходе общения главы региона с представителями области на фестивале речь также шла о молодежных проектах.

"Самое главное – понять, что именно нужно. Люди постарше не всегда могут попасть в формат, который нравится молодым. Если они выйдут с креативными нужными идеями, если займутся их реализацией, то, конечно, мы поддержим такие инициативы", – сказал Любимов.

Он выразил надежду, что региональная молодежная делегация ярко представит Рязанскую область на фестивале, что позволит более эффективно выстраивать межрегиональные и международные связи. "Если Рязанской областью заинтересуются все, кто приходит ознакомиться с нашим стендом, это уже 100% дела. Значит, они приедут к нам, будут с нами контактировать, а в дальнейшем, может быть, и работать", – отметил губернатор.

Говоря о своих впечатлениях от фестиваля, Любимов отметил атмосферу энергии, бодрости, молодости и позитива. "Нет угрюмых лиц. Думаю, что наши рязанцы найдут много друзей на сочинской земле. Для ребят это воспоминания на всю жизнь", – добавил губернатор.

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