"ВЭБ Инновации" и ФРИИ проинвестируют площадку StartTrack

На Московском международном форуме Открытые инновации - 2017 в инновационном центре Сколково

На Московском международном форуме Открытые инновации - 2017 в инновационном центре Сколково

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. "ВЭБ Инновации" при участии Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) проинвестирует площадку StartTrack на 200 миллионов рублей, говорится в сообщении ВЭБа.

"ВЭБ Инновации" готовит сделку с краудинвестинговой площадкой StartTrack, созданной в 2014 году при поддержке ФРИИ. Инвестиции в компанию запланированы в размере 200 миллионов рублей. Инвестиции позволят StartTrack запустить новые инструменты коллективного финансирования МСБ, усилить свое участие в развитии экосистемы финансирования бизнеса и вывести продукт на зарубежные рынки", — говорится в сообщении.

StartTrack — российская площадка коллективного финансирования бизнеса. Продукт StartTrack — это онлайн-платформа, на которой компании малого и среднего бизнеса привлекают финансирование от широкого круга инвесторов: частных инвесторов, бизнес-ангелов, венчурных и PE-фондов, family office. Финансирование привлекается как в работающий бизнес, так и в стартапы. Инвестиции привлекаются в виде займов, конвертируемых займов, с помощью продажи долей и акций.

Отмечается, что "ВЭБ Инновациям" участие в проекте позволит получить дополнительный инструмент формирования и мониторинга пайплайна проектов, а также расширить возможности для привлечения инвестиций в стартапы. Генеральный директор "ВЭБ Инновации" Кирилл Булатов отметил, что стратегия компании предполагает партнерское взаимодействие с фондовыми биржами для вывода проектов на IPO за рубежом, здесь компания видит возможности для позитивной стратегической синергии со StartTrack.

По словам директора ФРИИ Кирилла Варламова, StartTrack сегодня через платформу проходит 60% коллективных инвестиций в РФ в малый и средний бизнес. Инвестиционный потенциал площадки и 2 тысячи аккредитованных инвесторов превышает 7 миллиардов рублей.

Инвестиции позволят StartTrack привлекать средства с помощью акций и облигаций, а в перспективе, если это будет возможно с точки зрения законодательства, с помощью токенов. По словам гендиректора StartTrack Константина Шабалина, сейчас небольшие российские компании практически не применяют эти инструменты из-за высокой стоимости.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации-2017".