Супермонополия на рынке криптовалют в России не нужна, считает эксперт

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Создание на российском рынке криптовалютной супермонополии негативно повлияет на развитие отрасли, заявил РИА Новости директор центра по развитию финтеха и блокчейна в фонде "Сколково" Павел Новиков.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" 16 октябя направила в Совет Федерации и Госдуму письма с предложением законодательно разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты. По мнению предпринимателей, анонимные операции с использованием иностранных валют могут преследовать неясные цели и служить источником финансирования теневой экономики, включая коррупцию, наркоторговлю и терроризм.

"Я не сторонник того, чтобы мы ограничивали каким-то образом, еще делали какие-то супермонополии", — прокомментировал Новиков в рамках форума "Открытые инновации".

"Первая крайность — все запретить, вторая — все разрешить. Конечно, тонкий момент — этот бегунок где-то надо поставить. На текущий момент, так как рынок еще маленький, только зарождается, крайность "все запретить и посадить" точно не рабочая. Мы просто выгоним технологические стартапы за рубеж, в другие юрисдикции", — считает эксперт.

"Мы начинаем действовать отсюда, когда все разрешено, — это серая зона, двигаться потихоньку к другой крайности. Может быть, следует провести какие-то правила, ограничить круг инвесторов в каких-то определенных операциях", — отметил Новиков.

В качестве примера представитель фонда "Сколково" привел микрофинансовый рынок. "Нельзя инвестировать в эту историю (в МФО — ред.) тысячу рублей. Это будет мошенничество. Государство постаралось обезопасить граждан финансово необеспеченных от таких высокодоходных рискованных инструментов. Может быть, вот такое регулирование ввести. Но ограничивать в количестве инструментов нельзя", — заключил эксперт.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.