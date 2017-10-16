РВК и "Ростелеком" заморозили переговоры о создании венчурного фонда

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. АО "Российская венчурная компания" (РВК) и "Ростелеком" больше не ведут переговоры о создании совместного венчурного фонда, сообщил журналистам генеральный директор, председатель правления РВК Александр Повалко.
По словам Повалко, после смены руководства "Ростелекома" (в марте компанию возглавил Михаил Осеевский) переговоры не ведутся.
"С "Ростелекомом" было обсуждение, но сегодня… там же поменялась команда… с "Ростелекомом" сегодня фонд не обсуждается. Ситуация заморожена", — сказал Повалко в кулуарах форума "Открытые инновации". При этом он отметил, что возобновление переговоров должно быть инициативой оператора.
"В тот момент, когда у вас возникают подписанные обязывающие документы, хотя бы на уровне соглашения о намерениях, тогда можно какие-то предметные вещи обсуждать. Поскольку этого на сегодня нет, то и обсуждать нечего", — добавил глава РВК.
Представитель "Ростелекома" Кира Кирюхина, в свою очередь, сказала РИА Новости, что у компании есть собственный фонд "КоммИТ Кэпитал", и оператору пока достаточно своего фонда.
Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.