РВК и "Ростелеком" заморозили переговоры о создании венчурного фонда

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. АО "Российская венчурная компания" (РВК) и "Ростелеком" больше не ведут переговоры о создании совместного венчурного фонда, сообщил журналистам генеральный директор, председатель правления РВК Александр Повалко.

В декабре 2016 года занимавший тогда пост президента "Ростелекома" Сергей Калугин говорил журналистам, что компания ведет переговоры с РВК о создании совместного венчурного фонда. СМИ со ссылкой на источники, близкие к компаниям, писали, что предварительно обсуждался капитал фонда в размере 1,5 миллиарда рублей. Калугин говорил, что сумма близка к этому значению.

По словам Повалко, после смены руководства "Ростелекома" (в марте компанию возглавил Михаил Осеевский) переговоры не ведутся.

"С "Ростелекомом" было обсуждение, но сегодня… там же поменялась команда… с "Ростелекомом" сегодня фонд не обсуждается. Ситуация заморожена", — сказал Повалко в кулуарах форума "Открытые инновации". При этом он отметил, что возобновление переговоров должно быть инициативой оператора.

"В тот момент, когда у вас возникают подписанные обязывающие документы, хотя бы на уровне соглашения о намерениях, тогда можно какие-то предметные вещи обсуждать. Поскольку этого на сегодня нет, то и обсуждать нечего", — добавил глава РВК.

Представитель "Ростелекома" Кира Кирюхина, в свою очередь, сказала РИА Новости, что у компании есть собственный фонд "КоммИТ Кэпитал", и оператору пока достаточно своего фонда.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.