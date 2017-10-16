Запретить иностранные криптовалюты в России невозможно, заявил депутат

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Нужно поддержать стремление российских компаний создавать собственные криптовалюты, однако законодательно запретить хождение в России иностранных криптовалют технически невозможно, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

Ранее бизнес-сообщество попросило Совфед и Госдуму законодательно разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты, отмечая, что анонимные операции с использованием иностранных валют могут преследовать неясные цели и служить источником финансирования теневой экономики.

"Я не уверен, что чисто технически можно отделить продажу криптовалют, допустим, российских компаний… от криптовалют иностранных, поэтому относительно запрета — это достаточно, на мой взгляд, технически невозможная вещь", — сказал Жигарев РИА Новости.

Со слов депутата, что касается общего контроля за криптовалютами, то он, безусловно, должен появиться, "потому что огромное количество сегодня на рынке криптовалют разного рода финансовых пирамид и махинаторов".

"Что касается создания криптовалют российскими компаниями… то можем это начинание только поддерживать, потому что это возможность быстро привлечь деньги в проекты и, в общем-то, инвестиции — то, чего сегодня действительно реально не хватает", — заключил он.