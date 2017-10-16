Путин примет участие в ПМЭФ-2018

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я могу объявить, что президент Российской Федерации примет участие в следующем Питерском международном экономическом форуме", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли сделать вывод об участии Владимира Путина в президентской выборной кампании после сообщений о его планируемой встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях ПМЭФ-2018.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

В начале октября на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС Путин, отвечая на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".

На пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".