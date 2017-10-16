Дворкович прокомментировал идею изымать транспорт, перевозящий "санкционку"

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. Предложение Минсельхоза РФ о конфискации транспортного средства, на котором ввозится санкционная продукция, требует юридических консультаций, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев на прошлой неделе предложил ужесточить борьбу с ввозом в РФ продуктов, попавших под продовольственное эмбарго: досматривать все грузовые автомобили, конфисковывать транспорт, перевозящий "санкционку", и немедленно уничтожать сами товары.

"Это нужно проработать с юристами. Я пока не готов (комментировать — ред.) У нас есть такие прецеденты по алкоголю. Был специальный закон, специально принятые решения, в том числе на внутреннем рынке: если перевозка идет незаконно произведенного алкоголя, то можно изъять транспортное средство. Можно ли это делать в данном случае — необходимо посмотреть с юристами", — сказал Дворкович журналистам.