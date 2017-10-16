Судьбу "ВИМ-Авиа" решат после 22 октября, заявил Дворкович

СКОЛКОВО, 16 окт — РИА Новости. Самолеты "ВИМ-Авиа" будут до 22 октября перевозить участников фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи; судьба авиакомпании будет решаться после этой даты, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Мы еще самолеты используем для перевозки на фестиваль и с фестиваля. Поэтому пока нам нужно этот процесс завершить, где-то до 22 числа, а дальше будем уже (решать — ред.)", — сказал Дворкович.

"ВИМ-Авиа" находится в сложной финансовой ситуации. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. В конце сентября с проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. На данный момент, по информации Минтранса, программа по перевозке пассажиров чартерных и регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" в целом завершена.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в субботу заявил, что "ВИМ-Авиа" может выполнить еще несколько рейсов после 15 октября, однако в целом с этой недели активная летная деятельность перевозчика будет свернута. По его словам, Минтранс огласит свою позицию по судьбе сертификата эксплуатанта компании после завершения ее перевозок.