Тюменская область и РК договорились о сотрудничестве в сфере медицины

ТЮМЕНЬ, 16 окт — РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в области медицины подписали представители делегации Республики Корея и Тюменской области, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Развивая проект Медицинского города в Тюмени, мы стремимся в чем-то даже опередить мировые стандарты, поэтому в первую очередь изучаем опыт других стран. Корейская медицина может служить одним из эталонов оказания онкологической помощи", — привел собеседник агентства слова директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой.

Он уточнил, что во время визита в Тюменскую область делегация Республики Корея посетила областную клиническую больницу и радиологический центр, который входит в структуру Медицинского города и предоставляет полный спектр услуг в области ядерной медицины.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев предложил корейским медикам оказать консультационную поддержку в реализации проекта по созданию современного онкологического центра в Тюмени, начиная с этапа проектирования здания, оценки проектной документации, формирования комплектации оборудования и необходимых кадров, а также их обучения.

"Мы хотели бы выстроить в этом учреждении модель управления по самым лучшим международным стандартам. Наша задача — получить современный и качественный медицинский центр", — сказал глава региона.

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