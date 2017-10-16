Добыча газа и нефти в Киркуке идет в штатном режиме, заявили в Ираке

КАИР, 16 окт – РИА Новости, Маргарита Кислова. Добыча нефти и газа на месторождениях Киркука идет в штатном режиме, несмотря на боевые действия, заявило, как сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia, министерство нефти Ирака.

В ведомстве также подчеркнули, что курдское руководство согласилось избегать боестолкновений в районе нефтяных и газовых объектов Киркука.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в спорной с Курдистаном провинции Киркук. Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября.

ВС Ирака сообщили, что контролируют, по меньшей мере, два месторождения в районе Киркука. Очевидцы сообщают, что все основные месторождения и военные объекты находятся под контролем курдского ополчения пешмерга.