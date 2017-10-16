Сбербанк упростил условия потребительского кредитования

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сбербанк упрощает условия потребительского кредитования и снижает процентные ставки по ряду кредитов, сообщает пресс-служба крупнейшего российского банка.

"Сбербанк снижает процентные ставки и упрощает условия по потребительским кредитам. Снижение составило 1 п.п. по продукту "Потребительский кредит без обеспечения" и 0,4-1,4 п.п. по продукту "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов", — говорится в сообщении. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физлиц и потребительскому кредиту без обеспечения одинакова — 12,9% — и больше не зависит от срока кредитования.

Ранее по кредиту с обеспечением ставки составляли 12,9-19,9% в зависимости от категории клиента и срока кредита, теперь — 12,9-18,9% вне зависимости от срока. По кредиту без обеспечения ставки составляли 13,9-20,9% и также зависели от категории клиента и срока кредита, теперь — 12,9-19,9% вне зависимости от срока.

Ставка по продукту "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов" теперь является фиксированной и составляет 13,5% годовых, говорится в пресс-релизе. Ранее по этому виду кредита ставки составляли 13,9% и 14,9% в зависимости от срока.

"В период с 1 августа по 15 октября включительно Сбербанк проводил ценовую акцию по потребительским кредитам. Мы увидели значительный интерес к этому предложению, поэтому приняли решение улучшить условия для всех наших клиентов. Особенно значительные результаты в период действия акции показал август, когда было выдано свыше 93 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем месяцем ранее, и является рекордным за последние 3 года", – прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Максим Степочкин.

"Вместе со снижением ставок мы также упростили условия, установив единую минимальную ставку вне зависимости от суммы и срока кредита, а также наличия обеспечения. Теперь нашим клиентам станет еще удобнее ориентироваться в условиях кредитования", — добавил он.

В Сбербанке нет комиссий по кредиту, а требование к страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору, отмечается в сообщении банка.