Нефть дорожает после заявлений Трампа по Ирану и из-за ситуации в Ираке

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, обеспокоенность трейдеров вызвали заявления американского президента Дональда Трампа по иранской ядерной сделке, а также ситуация в Ираке, свидетельствуют данные торгов.
Волнения на Ближнем Востоке вокруг нефтедобывающих стран создают на рынке опасения по поводу возможных перебоев в поставках. Так, в пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.
В понедельник Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил о наступлении иракских сил и проправительственного шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", чтобы взять военную базу неподалеку от Киркука, нефтяные месторождения и установить контроль над городом. В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости, который власти Ирака объявили нелегитимным.
Между тем данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) поддерживают стоимость нефти. В пятницу BHGE сообщила, что за неделю, завершившуюся 13 октября, число буровых установок в США снизилось на восемь штук, или на 0,85%, до 928 штук. В годовом выражении число установок уменьшилось на 389 штук, или в 1,7 раза. Число нефтяных буровых установок снизилось на пять, или на 0,67%, до 743 единиц.