Инфляция в Китае в сентябре составила 1,6%

ПЕКИН, 16 окт — РИА Новости. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в сентябре вырос на 1,6% по сравнению с прошлым годом, что оказалось ниже показателя предыдущего месяца, но совпало с ожиданиями экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

Показатель сентября оказался ниже CPI в августе, когда он достиг отметки в 1,8%, и при этом совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали, что инфляция в сентябре не превысит 2,0%.

Индекс цен производителей (PPI) в сентябре по сравнению с прошлым годом вырос до 6,9%, что не совпало с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что в сентябре рост PPI будет таким же, как и в августе — 6,3%.

По данным статбюро, в сентябре инфляция в городах в годовом выражении выросла на 1,7%, в сельской местности — на 1,4%. Цены на продовольственные товары за отчетный период упали на 1,4%, на непродовольственные товары выросли на 2,4%. Цены на потребительские товары выросли на 0,7%, на услуги — на 3,3%.

В целом инфляция в стране с начала года выросла на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает статбюро, на уровень статистики в сентябре во многом повлияло снижение цен на мясо (7,5%), табачные изделия (0,4%), свежие фрукты (3,0%). При этом выросли цены на яйцо (3,7%), на продукты водного промысла (2,5%).

Цены на медицинские услуги выросли на 1,8%, на образование — на 0,9%, на связь и транспорт — на 0,1%.

В 2016 году инфляция в Китае составила 2%, не совпав с официальным прогнозом в 3%. В этом году власти также прогнозируют инфляцию на уровне 3%. В свою очередь индекс цен производителей в Китае в 2016 году снизился на 1,4%.