Число южнокорейских фирм в России вырастет в среднесрочной перспективе

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Южная Корея ожидает увеличение числа работающих в России корейских компаний с 600 до 1 тысячи в среднесрочной перспективе, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.

Речь о сотрудничестве двух стран шла на встрече полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с председателем Комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при Президенте Республики Корея Сон Ен Гилем.

Трутнев отметил, что Южная Корея стала второй среди стран, инвестирующих в российский Дальний Восток. Сегодня в рамках ТОР и Свободного порта Владивосток с участием корейских компаний реализуется девять инвестиционных проектов на сумму 294 миллионов долларов.

"Гиль выразил благодарность за всестороннее содействие со стороны правительства РФ и заверил в том, что будет всячески содействовать переводу российско-корейского диалога в практическую плоскость. Он также сообщил, что в настоящее время в России работает 600 корейских компаний, но, учитывая активные меры поддержки российской стороны, их число будет стабильно расти, и корейская сторона ожидает увеличения их числа до тысячи компаний в среднесрочной перспективе", — говорится в сообщении.

Трутнев поручил Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта в ближайшее время представить готовый пакет предложений для активизации инвестиционного взаимодействия двух стран.