ЕБРР предложил новые кандидатуры в набсовет "Нафтогаза Украины"

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) передал Украине перечень новых независимых кандидатов в наблюдательный совет "Нафтогаза Украины", сообщил президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

В сентябре два последних независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" — Пол Уорвик (председатель) и Маркус Ричардс — подали заявления об отставке из-за невыполнения правительством плана реформирования компании. В апреле свою должность покинула бывшая глава набсовета Юлия Ковалив, а позднее Чарльз Проктор. Таким образом, в составе набсовета остается только экс-глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин.

В сентябре глава "Нафтогаза" Андрей Коболев говорил, что уход в отставку всех независимых членов набсовета ставит под угрозу получение "Нафтогазом" выгодных кредитов от ЕБРР и Всемирного банка на закупку газа. ЕБРР заявлял, что сожалеет об отставке всех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза", и призывал Киев двигаться дальше по пути реформ.

"Мы предоставили правительству перечень возможных кандидатур. Это лица, которые, по нашему мнению, являются заинтересованными и смогут сформировать новый совет как можно быстрее. Мы сейчас ждем ответа правительства", — цитирует Чакрабарти украинская служба "Голоса Америки".

Он отметил, что увольнение независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" в сентябре этого года вызвало беспокойство международных экспертов и чиновников. "Теперь "Нафтогаз" должен продвигать реформу корпоративного управления уже с новым составом директоров", — сказал Чакрабарти.

Глава ЕБРР также отметил необходимость понять причины отставки независимых членов совета. По мнению Чакрабарти, это решение могло быть связано с "разочарованием тем, как принимаются решения". Он также отметил "недостаточную прозрачность коммерческой дисциплины", что может создавать неравные условия для партнеров "Нафтогаза".