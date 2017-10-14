Минэкономразвития прорабатывает приватизацию ВТБ на случай отмены санкций

ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Минэкономразвития РФ прорабатывает приватизацию ВТБ на случай отмены санкций, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"И ВТБ (прорабатываем – ред.). Почему нет", — заявил он.

"Вдруг что-то изменится, ситуация меняется, а у нас все готово уже", — сказал он, комментируя возможность приватизации ВТБ, находящегося под санкциями.

Согласно проекту бюджета, до 2019 года планируется сокращение доли участия РФ в ВТБ до 25% плюс одна акция.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).