Рынок нефти близок к равновесию, заявил Орешкин

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Рынок нефти близок к своему равновесию, ожидать кардинальных изменений цен на нефть вряд ли стоит, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Пока рынок более-менее находится в равновесии, запасы тоже потихонечку нормализуются, поэтому ожидать каких-то кардинальных изменений на рынке нефти вряд ли стоит", — сказал Орешкин.

По его словам, министерство в своем макропрогнозе не учитывало продление сделки ОПЕК. "Я говорил, у нас учтено окончание сделки. То есть мы технически к этому процессу подходим — сделка до 1 апреля, потом она отменяется", — пояснил Орешкин.

Также он напомнил, что при реализации консервативного прогноза Минэкономразвития заложено падение цен на нефть до 35 долларов за баррель в 2019-2020 годах. "Более слабый рост мировой экономики, какие-то кризисные явления, связанные с глобальными факторами", — добавил министр.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила в четверг, что ЦБ РФ пока сохраняет в базовом прогнозе среднесрочную цену нефти на уровне 40 долларов за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.