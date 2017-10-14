ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Нефтяные месторождения со сложными условиями добычи должны переходить на НДД, а не рассчитывать на эксклюзивные льготы, считает глава Минфина России Антон Силуанов.

"Мы больше сейчас не предусматриваем каких-либо таких преференций в таком формате, как это предусмотрено для "Роснефти". Это был второй прецедент. У нас был прецедент по месторождению в Татарстане, аналогичная форма льготы. Это действительно был такой эксклюзив, поскольку условия и в то время, когда мы давали для Татарстана льготу в связи с проведением налогового маневра, и сейчас, действительно, эксклюзивны", — сказал Силуанов журналистам.

Ранее Минфин и "Роснефть" объявили о договоренности по предоставлению инвестиционных стимулов Самотлорскому месторождению в форме ежегодного снижения НДПИ в размере 35 миллиардов рублей на 10 лет. "Роснефть" в обмен возьмет на себя повышенные инвестиционные обязательства.

"Для того, чтобы продолжать добычу нефти в этом месторождении со сложными условиями добычи, действительно, нужны преференции. Мы рассматривали различные варианты, начиная от предложения Роснефти — 50% льготы по НДПИ — до включения этого месторождения в эксперимент по налогу на дополнительный доход. Договорились о третьем варианте", — сказал Силуанов.

Взамен, по его словам, Роснефть будет платить дивиденды, дополнительный налог на прибыль, а также увеличит объем добычи. "Мы считаем, что такого рода преференция пойдет всем на пользу — как компании, так и государству", — сказал Силуанов.

"Таких сложных месторождений нет. А в будущем мы все-таки считаем, что это должен быть переход на НДД", — подчеркнул он. По словам министра, у руководства "Роснефти" были опасения, как новый налог будет работать. "Уверен, что сейчас мы посмотрим на тех пилотных проектах, которые начнут работу в следующем году, и я думаю, что все эти опасения, которые есть у компании, развеются", — сказал Силуанов.

Пилотный проект по введению НДД, который будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока, планируется запустить с 2018 года. Предполагается, что новый налог исходно распространится на пилотные проекты разработки месторождений.