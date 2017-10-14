Минфин считает реалистичными свои ожидания по дивидендам госкомпаний

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Минфин РФ считает реалистичными свои ожидания по дивидендам госкомпаний на 380 миллиардов рублей в 2018 году с ростом в последующие годы, поскольку уверен, что все компании, включая "Газпром" и "Транснефть", смогут постепенно довести уровень своих выплат до 50% прибыли по МФСО, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Поэтому мы движемся поступательно, надеемся, что и "Газпром", и "Транснефть" после всех рассмотрений ситуаций с инвестиционными программами этих компаний будут постепенно увеличивать долю своих дивидендов и правительство сможет принять решение об общем порядке получения дивидендов и от этих компаний", — заявил он.
"Счетная Палата говорит о том, что нереалистично, а мы будем смотреть. Мы считаем, что мы заложили свои планы, мы заложили туда общие подходы к уплате дивидендов, никаких других решений по 2018 году в части дивидендов "Газпрома" и "Транснефти" нет, будем обсуждать, будем объяснять, будем работать с этими компаниями", — сказал Силуанов.
При этом он признал, что правительство, принимая решение по дивидендам "Газпрома", будет оценивать необходимость сохранения инвестиционной составляющей для этой крупнейшей монополии.