Минфин считает реалистичными свои ожидания по дивидендам госкомпаний

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Минфин РФ считает реалистичными свои ожидания по дивидендам госкомпаний на 380 миллиардов рублей в 2018 году с ростом в последующие годы, поскольку уверен, что все компании, включая "Газпром" и "Транснефть", смогут постепенно довести уровень своих выплат до 50% прибыли по МФСО, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Практически по всем компаниям, за исключением двух пока — "Газпрома" и "Транснефти" — такие решения (о выплате дивидендов на уровне 50% прибыли в 2018 году — ред.) приняты, даже "Роснефть" готова будет заплатить 50% от прибыли в дивидендах", — сказал Силуанов журналистам.

"Поэтому мы движемся поступательно, надеемся, что и "Газпром", и "Транснефть" после всех рассмотрений ситуаций с инвестиционными программами этих компаний будут постепенно увеличивать долю своих дивидендов и правительство сможет принять решение об общем порядке получения дивидендов и от этих компаний", — заявил он.

Минфин РФ ожидает в 2018 году получение прибыли в виде дивидендов от компаний с госучастием в размере 379,8 миллиарда рублей. В сопроводительных документах к проекту бюджета также отмечалось, что прогноз по поступлениям в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний на 2019 год составляет 425 миллиардов рублей, в 2020 году — 456 миллиардов рублей. Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова ранее назвала такие ожидания нереалистичными.

"Счетная Палата говорит о том, что нереалистично, а мы будем смотреть. Мы считаем, что мы заложили свои планы, мы заложили туда общие подходы к уплате дивидендов, никаких других решений по 2018 году в части дивидендов "Газпрома" и "Транснефти" нет, будем обсуждать, будем объяснять, будем работать с этими компаниями", — сказал Силуанов.

При этом он признал, что правительство, принимая решение по дивидендам "Газпрома", будет оценивать необходимость сохранения инвестиционной составляющей для этой крупнейшей монополии.