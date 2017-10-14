Ткачев рассказал о планах по увеличению пошлины на ввоз виноматериалов

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв на совещании по вопросам развития сельского хозяйства. Архивное фото

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв на совещании по вопросам развития сельского хозяйства. Архивное фото

РФ ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПОШЛИНУ НА ВВОЗ ВИНОМАТЕРИАЛОВ В ТРИ РАЗА ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ — ТКАЧЕВ

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