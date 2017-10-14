МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правительство России одобрило и намерено представить президенту Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения, сообщается на сайте кабмина в субботу.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную Думу… конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения, подписанную от имени Российской Федерации в городе Москве 28 октября 2011 года", — говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно справке к документу, сейчас конвенция подписана 27 странами и ратифицирована Испанией, Венгрией, Молдавией, Гвинеей, Арменией, Албанией, Бельгией, Францией, Буркина-Фасо, Турцией, Украиной. Конвенция вступила в силу с 1 января 2016 года.

Конвенцией, в частности, предусматривается уголовная ответственность за фальсификацию медицинской продукции, а также производство, хранение и предложения по реализации такой продукции, подделку соответствующей документации и упаковочных материалов. Конвенция также предполагает защиту прав потерпевших вследствие этих правонарушений, развитие сотрудничества в сфере борьбы с подделкой медицинской продукции на государственном и международном уровнях.

Как отмечается, в рамках подготовки к ратификации конвенции в законодательство России внесены изменения, позволяющие оперативно выявлять и своевременно изымать из гражданского оборота фальсифицированную фармацевтическую и медицинскую продукцию, предотвращать правонарушения в этой сфере и бороться с ними.

Подчеркивается, что ратификация конвенции будет способствовать активизации межгосударственных механизмов защиты населения от рисков, связанных с оборотом фальсифицированных лекарств и медицинских изделий.