Глава ВТБ рассчитывает на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 1 процентный пункт, до 7,5% оказало бы положительное влияние на экономику и инвестиционные процессы, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы рассчитываем, что будет дальнейшее снижение (ключевой ставки — ред.), поскольку ЦБ и правительство сильно преуспели в борьбе с инфляцией. Прогнозы инфляции разные — от 2,8% до 3,2% по итогам этого года, что дает большие возможности и простор для ЦБ по снижению ставки — это, конечно, еще больше повысит спрос на кредиты. В интересах экономики и развития сегодня инвестиционных процессов, конечно, хорошо, если ставка будет снижена еще хотя бы на один процент", — сказал Костин в интервью телеканалу " Россия 24 ".

"Мы достаточно оптимистично на это (снижение ключевой ставки — ред.) настроены, хотя банкам, надо сказать честно, совсем резкое снижение стоимости заимствования тоже не очень хорошо, потому что будет сильно давить на нашу маржу", — отметил глава ВТБ.

"Мы считаем корреляцию такую — снижение ставки на один процент может привести к снижению депозитных ставок на 0,6-0,7%. Если сегодня мы считаем, что средняя депозитная ставка у банков, за исключением Сбербанка, — 7,5%, то, скажем, снижение на два процента привело бы к установлению депозитной ставки в размере 6%", — объяснил Костин, отвечая на вопрос журналиста, как снижение ключевой ставки скажется на депозитных ставках банков.

Совет директоров Банка России в середине сентября принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 8,5% годовых. ЦБ РФ допускает возможность снижения ключевой ставки на горизонте ближайших двух кварталов. Принимая решение по ключевой ставке, ЦБ будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза.