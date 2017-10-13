ВТБ потеряет около семи млрд рублей от списания акций "Открытие Холдинга"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ВТБ планирует до конца текущего года списать 10-процентный пакет акций "Открытие Холдинга", полученный в виде залога по кредиту; потери ВТБ составят около 7 миллиардов рублей, сообщил глава госбанка Андрей Костин.

Ранее глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов, который с 2018 года возглавит банк "Открытие", говорил, что доля ВТБ в "Открытие Холдинге", скорее всего, будет списана в случае обнаружения у банка "ФК Открытие" отрицательного капитала.

"Что касается нашего 10-процентного пакета, который у нас не в банке, а в холдинге "Открытие", то мы никогда не покупали его, он у нас появился в результате определенных залогов, которые мы реализовали по кредитованию одной сделки. И нам придется его списать, мы планируем до конца года его списать. Будут порядка 7 миллиардов рублей наши потери, которые мы спишем и примем на грудь", — сказал Костин в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее Костин говорил, что убытки ВТБ от вложений в "Открытие" при самом худшем сценарии не превысят 10 миллиардов рублей.

В настоящее время ключевым акционером банка "ФК Открытие" является "Открытие Холдинг" с долей в 66,64% голосующих акций. Доля ВТБ в "Открытие Холдинге" составляет 9,99%.