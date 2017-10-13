Власти ЯНАО отчитались о капремонте автодорог за прошедший сезон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Капремонт более 15 километров автодорог проведен на Ямале за прошедший сезон, отремонтировано более 31 километра региональных трасс, сообщает в пятницу правительство региона.

"Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в преддверии профессионального праздника (Дня работников дорожного хозяйства – ред.) отчитался о результатах работы за прошедший сезон: все запланированное – выполнено. Проводились работы по содержанию автодорог регионального значения (всего обслуживалось более 1200 километров), проведен запланированный капремонт на протяженности свыше 15 километров автодорог, отремонтировано более 31 километров региональных трасс", — говорится в сообщении.

По информации правительства, продолжается строительство автодороги "Надым – Салехард". В апреле 2017 года введено в эксплуатацию 14,4 километра дороги, в летне-осенний период закончено строительство еще 24 километров в асфальтобетонном покрытии, которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие месяцы. Строящаяся автодорога "Надым – Салехард" протяженностью 344 километра разделена на шесть участков строительства, два из которых уже введены в эксплуатацию. Построено 183 километра автодороги, из них 133 километра – в асфальтобетонном покрытии, 50 километров – в переходном типе покрытия из щебня. Ввод объекта в эксплуатацию планируется к 2020 году.

Сегодня на территории ЯНАО работают 10 асфальтобетонных заводов (суммарная мощность свыше 730 тонн в час), где производятся асфальтобетонные смеси всех марок и типов, а также щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси, которые полностью удовлетворяют требованиям Крайнего Севера, отмечают власти.

Накануне профессионального праздника губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин обратился к сотрудникам компаний и ветеранам дорожного комплекса округа с поздравлением. Глава региона подчеркнул, что во многом благодаря знаниям и ответственности специалистов-дорожников на территории ямальской Арктики совершенствуются и развиваются транспортные магистрали, повышается качество жизни людей.

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