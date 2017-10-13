На Покровской ярмарке подписаны 11 соглашений в целях развития Тамбовщины

ТАМБОВ, 13 окт — РИА Новости. Одиннадцать перспективных соглашений в целях социально-экономического развития Тамбовской области подписаны в пятницу в рамках работы Делового центра Покровской ярмарки, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Всего подписано 11 соглашений, из них два — на сумму более двух миллиардов рублей, все они подразумевают взаимовыгодное сотрудничество", — приводит пресс-служба слова первого заместителя главы администрации Тамбовской области Александра Ганова.

По его словам, самые значительные соглашения подписаны с компанией X5 Retail Group и "Газпром Газомоторное топливо". Согласно условиям соглашений, первая компания до конца 2018 года откроет в Тамбовской области 45 новых магазинов с общим объемом инвестиций 1 миллиард рублей, при этом будет создано около 700 новых рабочих мест. "Газпром" инвестирует в проекты Тамбовской области также 1 миллиард рублей, в частности, в перевод общественного транспорта региона на газомоторное топливо, что приведет к организации 40 рабочих мест.

В пресс-службе добавили, что в рамках деловой программы ярмарки также были подписаны документы с ЦБ РФ, Сбербанком, Россельхозбанком, ВТБ, ВТБ24, с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" и с компанией "Ростелеком" по пилотному проекту мониторинга пахотных земель с применением космических снимков. Соглашения с финансово-кредитными организациями направлены на повышение финансовой грамотности жителей Тамбовской области, расширение кредитования и системы гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшения качества социальных услуг пожилым людям и инвалидам.

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