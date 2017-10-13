ЦБ утвердил план финансового оздоровления Бинбанка

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Банк России утвердил план финансового оздоровления Бинбанка, предусматривающий докапитализацию банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности, сообщил ЦБ РФ.

"Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Бинбанка, которым предусмотрены докапитализация банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации", — говорится в сообщении регулятора.

Бинбанк, входящий в топ-12 в РФ по размеру активов, сейчас проходит процедуру финансового оздоровления через новый подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). О санации Бинбанка ЦБ объявил 21 сентября. По новому механизму санации ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.

Ранее, 29 августа, ЦБ объявил о санации "ФК "Открытие". Она стала первой с использованием механизма ФКБС.

В среду зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что средства ФКБС, пошедшие на санацию, скорее всего, не удастся вернуть при продаже банков. По его словам, для их финансового оздоровления совокупно потребуется 800-820 миллиардов рублей. В сентябре Поздышев оценивал размер "дыры" в капитале "ФК Открытие" в 250-400 миллиардов рублей, Бинбанка — в 250-350 миллиардов рублей.