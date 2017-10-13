Эксперт прокомментировал идею Ткачева по ужесточению борьбы с "санкционкой"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Предложение главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева конфисковывать транспорт, который перевозит санкционные товары, нельзя реализовать, считает генеральный директор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

В пятницу Ткачев на совещание с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что попавшая под российское продовольственное эмбарго продукция продолжает поступать в Россию через Белоруссию. Министр предложил досматривать все грузовые автомобили, конфисковывать перевозящий "санкционку" транспорт и немедленно уничтожать сами товары.

"Предложение направлено на ужесточение требований и наказаний за нарушение действующего законодательства. Проблема заключается в том, что подавляющее количество внешнеэкономических операций осуществляют фирмы-однодневки. Максимум, чем рискуют подобные нарушители — это тем товаром, который они импортируют в Россию. Исходя из этого, принятые меры по административному наказанию в этой части неэффективны. Привлечь руководителей таких компаний достаточно сложно", — сказал Федяков РИА Новости.

"Но такое предложение неочевидно с точки зрения прозрачности и эффективности. Понятно, что делать с фурой, но что делать с кораблем? К тому же зачастую транспортные компании могут не знать, что находится в грузе, который они перевозят. Будет ли на них распространятся ответственность? Поэтому мне кажется, это предложение пока не до конца продумано и не будет реализовано. Возможно, это было просто эмоциональное высказывание", — добавил эксперт.

По словам Федякова, лучше развивать и поддерживать внутреннего производителя, поднимая качество российской продукции для того, чтобы недобросовестным предпринимателям не было выгодно завозить незаконную импортную продукцию.

В июле 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках продовольственного эмбарго. Как заявляли власти РФ, уничтожение санкционных продуктов поможет сократить поток продуктовой контрабанды в страну, поскольку она становится экономически невыгодной.