Эксперт прокомментировал идею Ткачева по ужесточению борьбы с "санкционкой"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Предложение главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева конфисковывать транспорт, который перевозит санкционные товары, нельзя реализовать, считает генеральный директор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.
"Предложение направлено на ужесточение требований и наказаний за нарушение действующего законодательства. Проблема заключается в том, что подавляющее количество внешнеэкономических операций осуществляют фирмы-однодневки. Максимум, чем рискуют подобные нарушители — это тем товаром, который они импортируют в Россию. Исходя из этого, принятые меры по административному наказанию в этой части неэффективны. Привлечь руководителей таких компаний достаточно сложно", — сказал Федяков РИА Новости.
По словам Федякова, лучше развивать и поддерживать внутреннего производителя, поднимая качество российской продукции для того, чтобы недобросовестным предпринимателям не было выгодно завозить незаконную импортную продукцию.
В июле 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках продовольственного эмбарго. Как заявляли власти РФ, уничтожение санкционных продуктов поможет сократить поток продуктовой контрабанды в страну, поскольку она становится экономически невыгодной.