Проект по строительству СГК тепломагистрали в Хакасии займет два года

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Модернизация системы теплоснабжения Черногорска, предполагающая перевод всего города на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ "Сибирской генерирующей компании", займет два года и может быть реализован до 2020 года, говорится в сообщении пресс-служба правительства республики.

Проект модернизации предполагает строительство от ТЭЦ тепломагистрали протяженностью 11 километров. Станция также сможет подавать тепло в ряд населенных пунктов по пути следования теплосети до Черногорска. Предполагаемый объем инвестиций составит около двух миллиардов рублей.

"Технически и организационно это очень непростой для нас проект, предполагающий масштабное строительство. Но я уверен, что в течение двух лет мы способны решить эту задачу", — приводятся в сообщении слова гендиректора СГК Михаила Кузнецова.

Сегодня резерв тепловой мощности Абаканской ТЭЦ составляет 800 Гкал, максимальная загруженность по Абакану – 375 Гкал, для Черногорска необходимо всего 125 Гкал. Нынешней мощности хватит и для того, чтобы обеспечить крупнейшие города республики на ближайшие 10 лет.

По словам Кузнецова, создание механизма, гарантирующего возврат инвестиций на долгосрочный период, позволит реализовать проект без увеличения стоимостной нагрузки на потребителей. Реализовать проект предполагается до 2020 года.

Справочно: В апреле этого года в Черногорске на публичных слушаниях по актуализации схемы теплоснабжения на следующий год большинством голосов общественность города поддержала предложение предусмотреть в новом документе возможность переключения потребителей на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ в 2019 году.